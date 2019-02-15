Пятница, 15 Февраля 2019 11:21

АрмИнфо.На фоне выдвижения тезиса "Мир взамен на территории", уход венских и петербургских договоренностей на второй план, не говоря уже о долговременном отсутствии обсуждения вопроса статуса Арцаха - свидетельство серьезного отступления армянских переговорщиков. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Агаси Енокян.

<В Ереване твердят о необходимости вовлечения Степанакерта в качестве полноценной стороны переговорного процесса. Но что собираются для этого делать непонятно, и до сего дня в повестке сопредседателей Минской группы этого вопроса нет. Непонятно, о чем, если не о проблеме Арцаха, могли полтора часа беседовать в Давосе Никол Пашинян и Ильхам Алиев>, - задается вопросом политолог. <Подобный фон и содержание говорят об утерянных возможностях, существенных упущениях, дипломатическом регрессе, что вызывает серьезные сомнения в способности армянской дипломатии защищать интересы Армении и Арцаха>, - считает он.