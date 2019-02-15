Пятница, 15 Февраля 2019 11:20

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян принял накануне регионального директора Французского агентства развития Гаэль Ассаяга. и Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи вице-премьер подчеркнул важность развития и углубления сотрудничества с Францией, в том числе, в вопросах реализации программ реформ правительства .

Он представил основные положения программы кабинета министров, указав на возможности развития двусторонних отношений в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве c Европейским Союзом. .

Посол Франции подчеркнул, что Париж готов развивать сотрудничество с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Напомнив о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о своем намерении посетить Ереван, дипломат заметил, что этот визит также поспособствует уточнению дальнейшему расширению двусторонних программ. Глава регионального представительства Французского агентства развития представила процесс реализуемых в Армении реформ, а также озвучила готовность организации разработать в будущем новые программы, созвучные проводимым властями страны реформам.