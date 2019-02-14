Четверг, 14 Февраля 2019 21:19

АрмИнфо.Министр обороны РА Давид Тоноян принял руководителя офиса связи НАТО на Южном Кавказе Розарию Пульизи.

Как сообщает пресс-служба минобороны, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся недели НАТО, которая пройдет в Ереване с 11 по 18 марта. В этой связи Давид Тоноян сообщил, что во время недели НАТО совместно с Министерством обороны РА состоится и совещание на высоком уровне.

По просьбе представителя НАТО, министр обороны РА представил задачи и цели армянской миротворческой миссии в Сирии.

Согласно источнику, стороны также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и НАТО.