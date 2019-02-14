Четверг, 14 Февраля 2019 21:17

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской республики Египет Бахаа Эль Дин Бахгат Дисуки намерен посодействовать развитию армяно-египетского экономического сотруднчиества, реализации совместных инвестиционных программ, вовлечению египетского бизнеса на армянский рынок. Об этом Посол заявил в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, Посол отметил, что с честью принимает обязательство по укреплению дружественных связей между Арменией и Египтом, для чего приложит макисмальные усилия.

В свою очередь, премьер отметил, что Армения придает особую важность развитию политических, экономических и культурных взаимоотношений с Египтом. В частности он высоко оценил уровень политических отношений, отметив, что экономическое сотрудничество должно соответствовать этой планке.

Вместе с тем, Пашиян придал важность активации работ армяно-египетской межправительственной комиссии и организации бизнес-форума, который посодействует увеличению объема взаимного товарооборота между странами.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних и многосторонних торгово-экономических связей, активизации контактов в разных форматах. Вместе с тем Пашинян и Бахгат Дисуки подчеркнули важность подписания Египтом соглашения с ЕАЭС о свободной торговле.