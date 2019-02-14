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 Четверг, 14 Февраля 2019 20:16
Алина Оганесян

Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО

Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с руководителем офиса связи НАТО на Южном Кавказе Розарией Пульизи.  Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Совбеза  РА Арега Кочиняна.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями на счет разработки стратегии национальной безопасности Армении, внедрения институциональных механизмов антикоррупционной борьбы.

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