Четверг, 14 Февраля 2019 19:57

АрмИнфо. В рамках продвижения экономической дипломатии, 14 февраля Посол РК в РА Тимур Уразаев встретился с генеральным директором Торгово-промышленной палаты (ТПП) г.Еревана Андраником Алексаняном.

В фокусе внимания и обсуждения были ​​​​вопросы торгово-экономического сотрудничества, поиски партнеров для производителей экспортной продукции, нахождения дополнительных ниш на потребительском рынке Армении и Ирана с использованием зоны свободной торговли ЕАЭС с Ираном, а также СЭЗ «Сюник». Стороны каснулись также возможностей взаимовыгодного использования европейских торговых преференций в рамках системы экспорта GSP+.

Посол и глава ТПП Еревана договорились о совместных усилиях по налаживанию взаимодействия между бизнес-структурами двух стран, повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.