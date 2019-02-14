Четверг, 14 Февраля 2019 17:09

АрмИнфо.Беларусь надеется, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках встречи с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул официальный представитель МИД, Станислав Зась провел встречи с главами пяти государств, которые поддержали его кандидатуру. При этом известно, что Армения хотела бы сохранить за собой председательство в ОДКБ до 2020 года. "ОДКБ работает без генерального секретаря уже длительное время, - обратил внимание Анатолий Глаз. - Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего разрешения. Тем более что на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси".

Пресс-секретарь МИД отметил, что еще в декабре прошлого года по поручению председательствующего в Совете коллективной безопасности президента Кыргызстана Секретариат ОДКБ подготовил необходимые проекты решений о назначении генеральным секретарем Станислава Зася. "Станислав Зась незамедлительно провел встречи в пяти столицах с главами государств. Все президенты его кандидатуру поддержали. В свете того, что в декабре прошлого года в Армении проходили парламентские выборы, а затем формировалось правительство, мы с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом. Сейчас этот период завершен. Поэтому мы ожидаем, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о сроках этой встречи", - отметил Анатолий Глаз.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Ереваном. "Надеемся, что сможем найти взаимопонимание. Ведь пост генерального секретаря международной военно- политической организации - это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться", - сказал Глаз. При этом, как считает представитель белорусского МИД, государства - члены организации заинтересованы, чтобы этот в общем-то технический момент деятельности ОДКБ не отразился в дальнейшем на работе организации и двусторонних отношениях между ее участниками.

Должность генсека ОДКБ стала вакантной после того, как представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от нее в 2018 году из-за уголовного преследования у себя на родине. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ стал его заместитель Валерий Семериков. Армения настаивает, что руководящий пост должен остаться за представителем Еревана до 2020 года. Между тем, как сообщил ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что теперь пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом в Ереване сообщили, что визит Зася в Армению не планируется. Сам Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.