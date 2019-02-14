Четверг, 14 Февраля 2019 17:08

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится на полях Мюнхенской конференции по безопасности с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщила в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, в частности, прорабатываются двусторонние встречи с главами МИД Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии, - сообщила она. По ее словам, отдельные переговоры сейчас прорабатываются с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Предстоит контакт с генеральным секретарем НАТО, а также спецредставителем генсека ООН по Ливии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Раннее АрмИнфо со ссылкой на армянский МИД сообщало, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15-17 февраля посетит Мюнхен, где примет участие в ежегодной конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в Мюнхене (ФРГ) ежегодно начиная с 1963 года. МКБ является влиятельной и представительной платформой обсуждения вопросов политики международной безопасности. Встречи Основной группы Конференции обычно организуются в различных столицах мира, предоставляя возможность высоким участникам обсуждать важнейшие вопросы международной политики международной безопасности. Традиционно в центре внимания Основной группы бывает политика безопасности принимающего региона.