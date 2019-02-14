Четверг, 14 Февраля 2019 17:07

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян 14-го февраля принял специальных послов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр отметил важность встречи с европейскими партнерами с точки зрения обмена информацией. Тигран Хачатрян представил дипломатам основные приоритеты программы деятельности правительства, а также подходы исполнительного органа в таких направлениях, как создание равных конкурентных условий, обеспечение выхода на внешние рынки, повышение производительности труда и др. Как указал глава армянского Минэкономразвития, обеспечение инклюзивного экономического роста является наиважнейшим принципом деятельности правительства и основой его программы на будущее 5-летие. По его словам, осуществляемые в Армении реформы в экономики должны повлиять на структуру экономического роста.

Ранне АрмИнфо сообщало, что в Армению прибыли представители 16 стран-членов ЕС, чтобы ознакомиться с вашей программой реформ, видением экономической революции и выразить поддержку развитию Армении, которая является членом программы Восточного партнерства