Четверг, 14 Февраля 2019 17:06

АрмИнфо.Специальная следственная служба выдвинула в отношении депутата от партии <Процветающая Армения>, экс-начальника охраны лидера ППА Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна обвинение.

Ему, в частности, инкриминируется нанесение тяжелых телесных повреждений отцу чемпиона мира по боксу среди юниоров Николая Арутюнова Вячеславу Арутюнову (1 часть 112-ой статьи УК РА). Дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для его преставления в суд. В прокуратуре, однако, пообещали попозже ответить на вопрос - утверждено обвинительное заключение, или нет.

Отметим, что ранее Бабаян был арестован по данному делу, впоследствии выпущен под залог. Партия "Процветающая Армения" в этой связи выступила с заявлением, подчеркнув, что решение суда является проявлением политического преследования в отношении ППА.

Напомним, что инцидент произошел в комплексе "Олимпаван", принадлежащем лидеру ППА Гагику Царукяну. Вячеслав Арутюнов, в частности, выразил недовольство тем фактом, что Царукян не сдержал своего слова и не освободил от армии его сына, ставшего в 2012 года чемпионом по боксу среди юниоров. Это крайне не понравилось Царукяну, который, исходя из первоначальных показаний Арутюнова, зафиксированных Специальной следственной службой ударил его, а в последствии к процессу присоединились охранники олигарха во главе с Бабаяном. В результате Арутюнов с тяжелыми увечьями попал в больницу.

Примечательно, что уже через несколько часов потерпевший изменил свои первоначальные показания, заверив, что находится в хороших отношениях с Царукяном, что увечья получил из-за того, что поскользнулся на мокром паркете, как в знаменитом фильме: "поскользнулся, упал, очнулся - гипс".

Просто в отличие от героя фильма, Арутюнов получил не закрытый, а множественные открытые переломы. Впоследствии начальник Полиции Валерий Осипян в беседе с журналистами заявил, что не верит в историю потерпевшего с "поскользнулся, упал, очнулся - гипс". "Вы можете сами догадаться, что стало причиной изменения его показаний",- намекнул главный полицейский, после чего Бабаян был арестован. Несмотря на изменение показаний потерпевшего обвинение с Бабаяна снято не было.

Более того, с учетом первоначальных показаний потерпевшего о том, что в избиении принимал участие и сам Царукян, дело из Следственного комитета было переведено в ведение Специальной следственной службы. Однако, впоследствии имя Царукяна по материалам дела не фигурировало. Если обвинение в отношении Бабаяна будет подтверждено, что следственные органы должны обратится к Национальному Собранию для лишения Бабаяна депутатской неприкосновенности.