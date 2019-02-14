Четверг, 14 Февраля 2019 16:02

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на заседании 14 февраля одобрило программу деятельности правительства на предстоящие пять лет. За принятие документа проголосовали 82 депутата, при 37 против и ни одном воздержавшимся.

В своем заключительном слове премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что парламент страны седьмого созыва отличается от предыдущих новым качеством, свидетельством чему являются трехдневные дебаты по представленной программе. На протяжении многих лет, продолжил премьер-министр, в НС была проблема с участием депутатов в пленарных обсуждениях, но сегодня эта проблема решена. Премьер-министр посчитал удачными состоявшиеся обсуждения, которые, в основном, происходили вокруг идей, но при этом не было столкновения интересов.

Говоря о звучащей критике по поводу переноса основной тяжести на плечи гражданина, премьер-министр отметил, что и раньше звучала мысль о, якобы, продажности новых властей, высказывался скептицизм по поводу будущего страны. "Но мы всегда отвечали: нам не верите, верьте в себя, в свои силы, возможности и в свое будущее. Правительство является лишь символом этой веры. Наша миссия заключается в том, чтобы каждый гражданин страны поверил в себя, в свои возможности, будь то в экономике, политике, науке или культуре", - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, председатель НС РА Арарат Мирзоян объявил, что следующее, второе пленарное заседание парламента состоится 5 марта.