Четверг, 14 Февраля 2019 15:48

АрмИнфо. Сопредседатель новой “Европейской партии Армении”, кинорежиссер Тигран Хзмалян в интервью АрмИнфо рассуждает о причинах отсутствия перемен во внешнеполитическом курсе Армении. Делится видением возглавляемой им новой политической организации роли Москвы во внутриполитических событиях в Армении, дает прогнозную оценку возможных последствиях подобного курса для Армении.

Г-н Хзмалян, усматриваете ли Вы перемены во внешнеполитическом курсе Армении после смены власти весной прошлого года? И есть ли такая коррекция в программе правительства?

Наша партия возникла именно по причине отсутствия после смены власти в Армении тех изменений, на которые надеялся я и надеялись мои единомышленники. Как и во все предыдущие годы мы находились в рядах сотен тысяч демонстрантов. Весной 2018 года мы надеялись, что революция принесет с собой изменение политического и впоследствии экономического и цивилизационного вектора нашей страны. Где-то к концу лета мы окончательно пришли к выводу, что всех этих структурных и цивилизационных изменений в Армении, к сожалению, не произошло. Более того, правительство без всяких консультаций с обществом и даже с парламентом решило послать в Сирию группировку ВС РА с “миротворческой миссией”.

После всего этого мы и приняли окончательное решение сформировать собственную, политическую партию для организованного, системного противостояния всем этим тенденциям и вызовам. Иными словами, никаких изменений во внешнеполитическом курсе Армении не произошло.

Вы видите сегодня в Армении близкие к вашей партии по духу политические силы?

Мне бы не хотелось называть отдельные партии по ряду причин. Благие пожелания мы видим, однако, большой вопрос в какой мере эти пожелания реализуются. Приведу лишь один пример. В программе ныне правящей партии “Гражданский договор” в бытность частью блока “Елк” был пункт о необходимости выхода Армении из Евразийского экономического союза, что дезориентировало достаточно многих людей, думающих как я. Мы поддерживали и выбирали политическую силу, вполне отчетливо пропагандирующую западный вектор развития страны.

Однако, после прихода “ГД” к власти, данный пункт был убран из программы партии в считанные дни. На мой взгляд, все это немного смахивает на политическое мошенничество. Поэтому, в ответ на ваш вопрос я могу назвать эти партии, лишь ориентируясь на их программы. В то же время, могу сказать, что, организуя акции протеста у посольства РФ в Ереване, российской базы в Гюмри, мы, конечно, приглашаем некоторые, близкие к нашей партии по программам, политические силы. Однако, как видите, в результате мы протестуем без них.

При этом, говоря о политических силах, нужно иметь ввиду не только партии. Реальной политической силой сегодня является гражданское общество, особенно новое поколение. Оно не оформлено в партии, и партиям не доверяет. И на фоне многолетней, целенаправленной дискредитации политического поля в Армении, все это вполне закономерно. При этом, на мой взгляд, политики должны ориентироваться не только на программы, но и на политические реалии. Политические же реалии таковы, что весь средний класс, особенно большая часть армянской молодежи, безусловно, разделяет не европейские, а общечеловеческие ценности: свободы личности, прав человека и демократии.

Да, но помимо описанных Вами внутриполитических реалий, есть и реалии геополитические, геостратегические. Вы не считаете, что столь резкая смена курса партии Никола Пашиняна – дань признания этих объективных реалий?

На мой взгляд, в реальности наоборот - именно объективизм и был принесен в жертву субъективизму. И субъективизм этот заключался во внятных гарантиях собственного сохранения у власти, исключительно при соблюдении определенных условий, полученных партией Пашиняна в результате долгих и интенсивных переговоров с Москвой. Ведь все предыдущие годы источником власти был отнюдь не народ.

Да, но ведь ситуация изменилась…

В том то все и дело. Нам тоже так казалось. Но при рассмотрении действий нашего правительства становится очевидным, что ситуация не изменилась. Мы считаем, что предпринимаемые правительством внешнеполитические шаги противоречат национальным интересам Армении, при этом, соответствуя интересам России. Очень простой пример – регулярное голосование делегации Армении в ООН против интересов наших непосредственных соседей: Грузии и Украины. И причина подобного голосования явно находится вне национальных интересов Армении.

Иными словами, Вы считаете, что колоссальный запас легитимности, которой общество наделило Пашиняна на парламентских выборах не помог ему избежать многолетней зависимости предшественников от Москвы?

К сожалению, это так. В первые месяцы после смены власти мы очень на это рассчитывали, но,увы, мы этого не увидели. Соответственно, мы считаем, что революции в Армении не произошло. Что касается зависимости от России, то, на мой взгляд, нам нужно учитывать отсутствие статичности, ситуация находится в постоянной динамике. Россия не находится на острове. Эта страна подвергается, возможно, не самым жестким, но вполне чувствительным санкциям. И, в принципе, сегодняшняя ситуация в России сопоставима с ситуацией в середине 80-х гг. прошлого века, когда президент-республиканец США Рональд Рейган привел нефтяные цены к низкому уровню, при этом подняв уровень гонки вооружений. В результате Советский Союз – держава намного более мощная чем Россия, надорвался и развалился за считанные годы. У меня нет никаких сомнений в том, что это произойдет и с Россией. Соответственно, любое правительство Армении, оценивая, анализируя ситуацию, должно исходить из ее динамики, а не статичности. Как представитель оппозиции я просто убежден, что Армения должна отойти от путинской России на, по-возможности, большее расстояние.

А вот околокремлевские пропагандисты упорно продолжают именовать Пашиняна и его окружение «соросятами» и прочими эпитетами в подобном духе. В чем причины подобного парадокса, если, как вы говорите, новая власть решает вопросы с Кремлем старыми методами?

Особого парадокса нет. К сожалению, правительство Пашиняна довольно быстро встроилось в печальную матрицу, когда претенденты на власть в Армении соревновались за близость к Кремлю. В этом смысле, с точки зрения классического, макиавеллистского подхода сильной стороны, устраивать подобные тараканьи бега, чтобы в той или иной стране происходило то, что сейчас происходит в Армении очень выгодно. Москва при помощи политических и финансовых ресурсов делает все для поддержки части армянского общества консолидирующейся вокруг условного Роберта Кочаряна, поддержки пророссийской, представленной в парламенте, партии “Процветающая Армения”. В свою очередь все эти люди постоянно давят на правящую партию, на Никола Пашиняна с тем, чтобы последний всегда чувствовал дыхание Москвы на собственном затылке.

Таким образом, избегая лишних открытых жестов давления, которые моментально будут замечены Западом, Москва принуждает Пашиняна быть «большим католиком чем папа Римский». И сейчас уже можно сказать это открыто - последние два года правительство Сержа Саргсяна находилось в большей оппозиции к Кремлю чем новое правительство Пашиняна.

Влияет ли негативно, обрисованная Вами, внешнеполитическая ориентация нового правительства Армении на перспективы евроинтеграции, на ратификацию странами ЕС CEPA и либерализацию «шенгенского» режима для Армении?

В сущности, мы сейчас обсуждаем заделы предыдущего режима. Подписанное Сержем Саргсяном CEPA постепенно ратифицируют все страны ЕС, даже уходящая из ЕС Великобритания. То есть, здесь никакого прогресса нет. Меж тем, если мы называем произошедшие весной 2018 года события «революцией», то мы, по крайней мере, вправе ожидать прорыва в отношениях с ЕС. Однако, никакой новой повестки нет. Более того, отменяются уже согласованные программы интеграции. И мы видим, что все это уже отражается на экономике, выражается в цифрах. ЕС предоставляет Армении на развитие инфраструктуры 700 млн. евро - в пять раз меньше чем Грузии. Вот реальная цена политики Никола Пашиняна. Армения получает ту оценку, которую заслужила. Ее заслужило правительство, но ее не заслужило наше общество. И тут главный вопрос, что это - тонкий политический расчет, или же просто способ удержать власть? Наше общество этим вопросом не задается, но рано или поздно он прозвучит.