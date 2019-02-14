Четверг, 14 Февраля 2019 15:39

АрмИнфо. Партия "Светлая Армения" будет голосовать против представленной программы правительства страны. Об этом 14 февраля на заседании парламента объявил лидер фракции Эдмон Марукян.

По его словам, прежде, чем представлять программу, исполнительный орган должен был позаботиться о структуре правительства. До сих пор, по мнению депутата, непонятно, кто и какое ведомство будут осуществлять программу. Кроме того, считает Эдмон Марукян, кадровая политика премьер-министра оставляет желать лучшего, поскольку те люди, которые призваны реализовать проект документа, не только будут бросать тень на имидж главы кабинета министров, но и провалят программу. "Нельзя, чтобы игроки второго плана Сержа Саргсяна выходили на первые роли", - считает депутат

В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян подчеркнула, что если каждый раз напоминать о высоком уровне легитимности нынешних властей, это все равно, это не решит стоящих перед страной проблем. И вряд ли в течение ближайших трех лет "гордый гражданин" дождется положительных сдвигов. Самая высокая легитимность может резко измениться, и перейти в этап апатии и разочарований. Представленная программа не решит социально-экономических целей. "Я боюсь, да, боюсь, что общество постепенно начнет терять веру в свое будущее, ради чего он вышел на улицу в апреле-мае т.г. и высказал свое мнение в ходе внеочередных парламентских выборов", - сказала Наира Зограбян. Она добавила, что фракция представила пакет предложений, и от того, будут они приняты или нет, будет зависеть, как будет фракция голосовать. Но в любом случае, продолжила депутат, партия останется сторонницей правящей партии во имя осуществления экономической революции. "Получится или нет, покажет время", - отметила Наира Зограбян.

Руководитель правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что программа правительства является путеводным документом, и по этой причине, является революционной. Она призвала своих коллег не только фиксировать результаты проделанной работы, но и принимать в них самое активное участие. Правительство страны совместно с парламентом обладает огромными возможностями для осуществления революционных реформ в течение ближайших пяти лет. И с этой точки зрения представленный документ обязывает как правительство, так и парламент, а также судебная система в рамках своих полномочий осуществить масштабные реформы. Деятельность правительства не может быть эффективной, если не будет соответствующей работы и со стороны других ветвей власти. В конечном итоге, продолжила Лилит Макунц, конечным бенефициаром программы является гражданин страны. Она призвала проголосовать в пользу представленного документа, и вместе работать над его реализацией.