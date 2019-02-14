Четверг, 14 Февраля 2019 15:38

АрмИнфо. В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах в сельской администрации Уши (Арагацотнская область).

Как сообщили АрмИнфо в Генпрокуратуре, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что администрация села, воспользовавшись служебным положением, в 2017-2019 годах присвоила около 3 208 680 драмов.

В частности, руководство села в 2017 году присвоила зарплаты уборщика местной администрации (1.430.000 драмов), которого де -факто не было. В 2017-2018 годах 17 сельчанам была выписана помощь на сумму в

820.000 драмов, которая так и не дошла до адресатов.

Руководство села выписало также в 2017-18 годах сумму в 958.000 драмов для приобретения стройматериалов с целью проведения строительных работ в общине. Сумма однако была растрачена в личных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 1 пункту 3 части 179 статьи УК Армении.