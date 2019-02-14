Четверг, 14 Февраля 2019 15:07

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Хевел Казахстан» подписали кредитный договор на открытие долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для финансирования строительства в Республике Казахстан солнечных электростанций установленной мощностью до 90 МВт. Подписание состоялось на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Расчетная выработка солнечных электростанций, которая составляет более 160 млн кВт·ч в год, позволит сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 85 тыс. тонн ежегодно. Производимая электроэнергия будет поставляться в энергосистему Республики Казахстан. Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций запланирован на 2020 год.

В рамках проекта наряду с другим оборудованием предполагается использование гетероструктурных фотоэлектрических модулей производства «Хевел», что будет стимулировать развитие высокотехнологичного производства для возобновляемой энергетики как на территории Российской Федерации, так и в других государствах — участниках Банка. Реализация проекта способствует укреплению экономических связей Российской Федерации и Республики Казахстан.

«Финансирование проектов в области зеленой энергетики является приоритетным направлением деятельности Банка. ЕАБР рад поддержать группу компаний «Хевел» в реализации такого значимого проекта солнечной энергетики и выходу компании на рынок Республики Казахстан», — отметил Всеволод Смаков, руководитель проектного блока ЕАБР.

ТОО «Хевел Казахстан» входит в группу компаний «Хевел». Реализация электроэнергии ТОО «Хевел Казахстан» будет обеспечена посредством заключения договоров купли-продажи электроэнергии с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ».

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят 3 подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург) — крупнейшая в России профильная научная организация в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 274 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.