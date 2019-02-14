Четверг, 14 Февраля 2019 14:38

АрмИнфо. О развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Казахстана в 2018 году на состоявшейся сегодня коллегии Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК рассказал вице-министр ведомства Аманияз Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Оборонная промышленность РК насчитывает 40 предприятий, на которых трудятся 8,5 тысяч человек. «По итогам 2018 года объем производства в оборонной промышленности вырос на 4% по сравнению с предыдущим 2017 годом и составил 90,6 млрд тенге, объем экспорта продукции - 7,3 млрд тенге», - сообщил вице-министр.

В рамках программы по импортозамещению в прошлом году успешно реализовано 8 проектов, в том числе в рамках совместной кооперации с зарубежными партнерами - Турцией, ЮАР, Израилем, Россией и Францией. Началась модернизация производств на АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и АО «Завод имени С.М. Кирова», в ближайшие годы планируется провести технологическую модернизацию еще на 7 предприятиях.

«Кроме того, будет продолжена работа по созданию отечественных сервисных центров по ремонту авиации, модернизации бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, ПВО и специальных средств связи», - отметил Аманияз Ержанов.