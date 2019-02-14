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АрмИнфо. В Варшаве стартовала международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Мероприятие организовано США и Польшей, и проходит без участия представителей России, Ирана, Ливана и Палестины. Официальный Тегеран назвал эту конференцию «шарадой»! Об этом сообщает euronews,
По мнению политолога Лукаша Фидерека, недовольство Исламской республики оправдано: «Конференция — это один из шагов по оказанию максимального давления на Иран. В рамках этих усилий, с точки зрения Вашингтона, необходима лучшая координация между его ближневосточными союзниками, а именно: Израилем и Саудовской Аравией».
В МИД Польши называли главными темами конференции урегулирование конфликтов в Сирии и Йемене, палестино-израильское примирение и борьбу с терроризмом. При этом представителей Тегерана не пригласили, сославшись на сложность отношений Ирана с другими участниками переговоров.
Как объясняет профессор Ягеллонского университета Михал Хоросницкий, «Иран, конечно, принял бы приглашение, но тогда ни Соединенные Штаты, ни Израиль не приехали бы, заявив, что они не сидят за одним столом с террористами».
Одновременно с конференцией в Варшаве саммит, посвящённый мирному урегулированию в Сирии, организован в Сочи. Политолог из Польского института международных отношений Збигнев Левицкий полагает, что это совпадение не случайно: «Россия борются с США за влияние на Ближнем Востоке. И они хотят провести собственную конференцию, по моему мнению, несерьёзную и непродуктивную. Отказ от участия в этой конференции означает отстранение от важных процессов».
Саммит России, Ирана и Турции, который в четверг принимает Сочи, должен стать частью астанинского процесса мирного урегулирования в Сирии. Что же касается конференции в Варшаве, то её организаторы столкнулись с критикой из-за отношения к Ирану. Как отмечает корреспондент Euronews Лешек Каблак, «обсуждение мира и безопасности на Ближнем Востоке — это одно, а совсем другое и значительно более сложное дело — реализация каких-либо договорённостей, особенно, если решения принимались без участия России, Ирана и Палестины».
|Неделя НАТО пройдет в Ереване с 11 по 18 марта
|Посол Египта в РА выразил готовность содействовать развитию экономиечского сотрудничества между Арменией и Египтом
|Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО
|По инициативе посла Италии в Армении состоялась его встреча с Левоном Тер- Петросяном
|Минск Еревану: Пост генсека международной военно-политической организации - не номер в гостинице, который можно бронировать и не пользоваться
|Мария Захарова анонсировала встречу Лавров-Мнацаканян в Мюнхене
|Тигран Хачатрян представил специальным послам ЕС по вопросам Восточного партнерства основные приоритеты программы деятельности правительства
|Бывшему охраннику Гагика Царукяна, депутату Эдуарду Бабаяну предъявлено обвинение в нанесении тяжелых физических увечий
|Манвел Григорян все еще находится в медцентре "Наири"
|Национальное Собрание Армении одобрило программу деятельности правительства на предстоящие пять лет
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Оценки фракций армянского парламента по программе правительства расходятся
|Руководство села Уши присвоило 3 208 680 драмов: По факту возбуждено дело
|Ближневосточная конференция в Варшаве: без России и Ирана
|Спикер: Одним из важнейших вызовов для правительства Армении станет изменение самосознания народа
|ССС Армении: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Манвела Григоряна - обвинение дополнено
|Секретариат антикоррупционной коалиции организаций гражданского общества считает необходимым доработать 5-летнюю программу правительства
|Депутат представителям власти: Вы боретесь с коррупцией, а что происходит в Аграрном университете Армении?
|Тоноян: Армения не ограничится покупкой 4 истребителей Су-30
|Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит Мюнхен
|Следующий саммит "Summit of Minds” впервые пройдет в Армении 7-9 июня
|Министр охраны природы Армении примет участие в международном форуме "Пояс и путь", который пройдет в апреле в Пекине
|Студенты требуют отставки ректора ЕГУ
|Туркменистан совершенствует законодательство в экономической сфере
|Официальный Ереван принял к сведению заявление Госдепа США
|"Аврора" поможет Матенадарану рассказать о центрах армянской культуры
|США расширили санкционные списки по Ирану
|Николас Мадуро: «Трамп выкрутил им руки»
|Очередное заседание Правительства перенесено на 15 февраля
|Новоназначенный посол Армении в Ватикане вручил копии верительных грамот заместителю государственного секретаря Святого Престола по общим делам
|Пашинян подчеркнул важность реализации совместных программ оборонными ведомствами Армении и Кипра
|Давид Тоноян: На заявление департамента США, думаю, отреагирует Министерство иностранных дел Армении
|Армянские парламентарии со специальными послами ЕС по странам Восточного партнерства обсудили предстоящие в республике реформы
|Посол Армении с министром информации Беларуси выразили готовность продвигать двустороннее сотрудничество
|Авинян обвинил оппозицию в несодержательной критике программы правительства
|ЗАО “Америя” стало эксклюзивным партнером GERA в Армении
|Министр обороны Кипра почтил память жертв Геноцида армян в Османской Турции
|Алиев: Сегодня в мире господствует принцип - кто сильный, тот и прав
|Бывший министр от АРФД нашел «ущербные» места в работе нового правительства Армении
|Баку призвал Пашиняна <не нагнетать ситуацию в зоне карабахского конфликта>
|Министр экономики Армении и посол Польши в РА обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Пашинян: Правительство РА рассматривает вопрос признания Геноцида в контексте обеспечения глобальной безопасности
|Партия <Сасна црер> считает опасным заявление министра обороны РА о возможности участия армянской миссии в военных операциях в Сирии, в случае необходимости
|В Армении награбленное имущество бывших государственных чиновников может быть конфисковано
|<Независимая газета> обратилась к теме нашумевшего фильма Романа Бабаяна <Дело 1 марта>
|Эксперт: Фонд Сороса в 2018 году предоставил армянским НПО порядка $3 млн
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|Пашинян: Армения не планирует принимать участия в военных действиях в Сирии
|США отреагировали на отправку армянской миссии в Сирию
|Из-за непогоды в Москве задержаны 50 рейсов, среди них и рейс в Ереван
|Ереван вошел в рейтинг самых романтичных городов СНГ
|Никол Пашинян: Инициатива по реформе Избирательного кодекса должна принадлежать депутатам парламента
|Никол Пашинян: В вопросе кадров правительство Армении будет придерживаться взвешенной и осторожной политики
|В Армению прибыли представители 16 стран-членов ЕС, чтобы ознакомиться с программой реформ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го февраля
|МЧС: 16-17 февраля в столице Армении ожидается снег
|В Карабахе скончался военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Гагик Царукян принимает участие в инвестиционном форуме в Сочи
|ССС Армении предъявила второму президенту РА Кочаряну еще одно обвинение - получение взятки в особо крупных размерах
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