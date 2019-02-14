Четверг, 14 Февраля 2019 14:06

АрмИнфо. Одним из важнейших вызовов для правительства Армении станет изменение самосознания народа. Об этом 14 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил председатель парламента Арарат Мирзоян.

По его словам, или народ продолжает жить в феодальном государстве, или встает на путь развития, третьего не дано. Тысячу лет назад Армения утратила свою государственность, и на протяжении всего этого периода времени в создании народа превалировала одна мысль - мой дом и мой земельный участок. "Налогообложение, армия, войны, системы управления и т.д. - все было не наше, нашим оставались лишь дом и земля. К сожалению, эта мысль продолжает превалировать и сегодня", - констатировал глава парламента. Он отметил, что с обретением независимости в начале прошлого века не удалось добиться поставленной цели. Три войны, поддержание внутреннего порядка не позволили добиться желаемого результата, невозможно этого было сделать и в период советской власти. В условиях третьей республики, продолжил Арарат Мирзоян, страна также столкнулась с целым рядом проблем - война, кризисы не позволяли осуществить задуманное. "Мы победили в войне, но не смогли преодолеть самосознание граждан", - отметил спикер, добавив, что впоследствии страна вообще отошла на уровень феодального государства, при котором для починки вентиля необходимо было согласие центрального правительства. Лишь в исключительных случаях удавалось добиться побед, и происходило это тогда, когда народ объединялся - арцахская война, бархатная революция.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что программа правительства может быть реализована лишь в том случае, если изменится самосознание гражданина, который должен осознать важность требования чека при осуществлении покупок, важность выплат налогов, важность соблюдения законов. И лишь тогда, как отметил спикер, будут построены и четыре водохранилища, другие объекты, повысятся пенсии и заработная плата.