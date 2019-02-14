Четверг, 14 Февраля 2019 14:02

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Манвела Григоряна - обвинение дополнено.

Как говорится в сообщении Специальной следственной службы Армении, в результате проведенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего депутата парламента, бывшего председателя Союза добровольцев <Еркрапа> Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян многочисленных следственных и других процессуальных действий кроме выявленных в прошлом преступлений ССС Армении раскрыла случаи уклонения от уплаты налогов, в особо крупном размере, растраты государственных средств и случаи присвоения имущества в крупных размерах.

В этой связи Григоряну предъявлены новые обвинения по части 2-ой статьи 235 Уголовного кодекса РА, по пункту 1-ому части 3-й статьи 179-й, по части 2-ой статьи 38- 205, по части 2-ой статьи 205, по пункту 1-ому части 3-ей статьи 179, по пункту 2-ому по части 3-ей статьи 38-182.

Согласно сообщению ССС, Григорян по предварительной договоренности с супругой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами незаконным способом приобрели и перевезли в принадлежащие им три дома по адресу улица Алавердян 46, город Эчмиадзин, зона отдыха <Дом отдыха 28> по улице Лчапнья 28 и 30 и в обсобняк в селе Аршалуйс Армавирской области оружие и боеприпасы.

В особняке генерала Манвела Григоряна, расположенном на территории <Ара лер>, Министерством обороны Арцаха также были найдены огнестрельные оружия, боеприпасы, средства поражения, гранатометы, взрывчатые вещества.

Таким образом, Манвел Григорян, используя занимаемую им должность и при поддержке супруги и сына присвоил имущество в размере 101.232.917 драмов, уклонился от уплаты налогов в размере 1.228.176.342 драмов, от уплаты налогов в размере 102.408.095 драмов, растратил госимущество в размере 1.225.003.300 драмов, завладел имуществом стоимостью 37.101.100 драмов путем вымогательства.

Предварительное следствие по уголовному делу Манвела Григоряна и Назик Амирян завершено и будет направлено в суд для утверждения обвинительного заключения. Сын Манвела Григоряна Арман Григорян объявлен в розыск.