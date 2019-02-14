Четверг, 14 Февраля 2019 13:42

АрмИнфо. Удивительно, как быстро меняются люди. Еще вчерашняя оппозиция, придя к власти, очень быстро стала непримиримой к своим соперникам. Об этом 14 февраля с трибуны парламента заявил лидер фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

По его словам, новая власть уже столкнулась с соблазнами. Депутат напомнил о словах премьер-министра о том, что бедность заложена в головах людей. Раньше при наличии бедности люди все cваливали на трех президентов - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, теперь, как отметил депутат, оказывается, бедность должны преодолеть сами граждане, и тогда произойдет экономическая революция. "А для чего тогда нам нужны управленцы?", - вопрошал Эдмон Марукян.

Коснулся он и темы борьбы с коррупцией. Близкий к министру образования и науки Армении человек, возглавивший Аграрный университет Армении, начал процесс оптимизации. В первую очередь, он начислил сам себе заработную плату в размере 855 тысяч драмов против 544 тысяч у прежнего ректора. "Он сам себя высоко оценил", - отметил Эдмон Марукян, добавив, что своему делопроизводителю новый ректор установил зарплату в 150 тысяч драмов, в то время, как зарплата доктора наук, профессора не изменилась и составляет 172,5 тыс драмов. Создал новый ректор и отдел, в котором работают всего два человека - начальник и сотрудник. "Что же это, если не коррупция ", - спросил лидер партии и фракции у министра образования и науки Араика Арутюняна. Эдмон Марукян напомнил, что коррупция - это не только дача взятки. "Почитайте Транспаренси интернешнл", и поймете, что такое коррупция", - посоветовал депутат Араику Арутюняну.