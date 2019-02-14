Четверг, 14 Февраля 2019 13:04

АрмИнфо. Армения продолжит покупку российских военных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, добавив, что страна не ограничится закупом 4- ех самолетов.

<Штурмовики, согласно контракту, должны быть получены в установленные сроки, пока они не доставлены в Армению>, - сообщил министр.

Как сообщалось ранее, Москва и Ереван подписали контракт на закуп четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные

силы Армении должны получить уже в 2020 году. Армянские пилоты, согласно договору, пройдут переподготовку в России.

По информации АрмИнфо, в целом Армения закупит 12 СУ-30СМ.