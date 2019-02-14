Четверг, 14 Февраля 2019 12:27

АрмИнфо. Ежегодно, проходящий во французском Шамони "Summit of Minds” впервые в этом году пройдет в Армении.

Предстоящий саммит, получивший название “Armenian Summit of Minds” пройдет 7-9 июня в Ереване и Дилижане. Главным партнером саммита является авторитетный аналитический журнал “The Monthly Barometer”. Армения является первой страной, которая примет это мероприятие за пределами Шамони. Беспрецедентная договоренность об организации мероприятия была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Республики Армения Армен Саркисян, в качестве основного докладчика принимал участие в ежегодном <Саммите идей> (умов). Темой обсуждения саммита “Armenian Summit of Minds” станет <Региональная геополитика, экономика и инвестиции, влияние многополярного мира на торговые и инвестиционные потоки>. Известные докладчики из разных стран выступят с докладами на эту тему.

Одной из важных особенностей проводимого в Армении мероприятия, является богатая культурная часть программы, в том числе посещение исторических достопримечательностей. Проведение подобного мероприятия в Армении, визит видных деятелей и лидеров, представляющих деловую, научную и политическую сферы, будет способствовать повышению международного имиджа нашей страны.

Саммит дает уникальную возможность Армении с точки зрения раскрытия своего потенциал, развития новых направлений сотрудничества и установления деловых связей. Саммит является престижным мероприятием, в котором принимают участие около 300 видных и влиятельных политиков, ученых, бизнес-инвесторов, руководителей крупнейших компаний и мировых СМИ.

Основная цель мероприятия - представление новых идей и подходов по важнейшим вопросам, представляющим глобальный интерес, и установить надежные партнерские отношения путем прямых обсуждений.

Напомним, что президент Республики Армения Армен Саркисян 22 сентября 2018 года принял участие в проходящем в городе Шамони ежегодном саммите “Summit of Minds”. Выступая в рамках саммита в качестве главного докладчика, президент Республики Армен Саркисян представил своё видение подходы по поводу обсуждавшихся тем и относительно событий и вызовов, имеющих место в современном мире.