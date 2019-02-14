Четверг, 14 Февраля 2019 12:25

АрмИнфо. Министр охраны природы РА Эрик Григорян 14 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тяня Эрлуна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства охраны природы РА, в ходе встречи стороны отметили большой потенциал сотрудничества между двумя странами в области экологии и обсудили практические шаги, направленные на их полное раскрытие. Министр высоко оценил китайский опыт возделывания лесов на деградированных почвах, подчеркнув важность реализации аналогичного пилотного проекта в Армении.

Посол Тянь Эрлун отметил важность начала сотрудничества в области охраны природы и выразил надежду, что оно получит продолжение в апреле текущего года в рамках Форума международного сотрудничества "Пояс и путь", который пройдет в Пекине и на который приглашен министр Григорян.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с поощрением использования электромобилей, совершенствованием системы экологического мониторинга, реализацией программ обучения.