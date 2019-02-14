Четверг, 14 Февраля 2019 11:35

АрмИнфо.Пара десятков студентов вышли на марш протеста, требуя отставки ректора Ереванского государственного университета(ЕГУ) Арама Симоняна. Участники акции протеста двигаются по улице Алека Манукяна, скандируя: "Свободный, независимый студент", "ЕГУ без Арама".

По их словам, именно "благодаря" стараниям действующего ректора хромает качество образования в ВУЗе. Они напомнили также о последних выявлениях Службы Госконтроля. Как считают недовольные студенты, только отставка Симоняна решит существующие в ВУЗе проблемы.

В связи с этим, как отметили протестующие, они дали старт движению "Столетие ЕГУ без Арама", и призывают всех, обеспокоенных судьбой Альма-матер, присоединится к инициативе. <Призываем Совет попечителей собраться в экстренном порядке и поднять вопрос отставки ректора>, - заявили они.

Напомним, что еще в октябре 2018 года начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян сообщил журналистам о выявленных злоупотреблениях в Ереванском государственном университете (ЕГУ). Санасарян охарактеризовал выявленные в главном вузе страны злоупотребления как "серьезные нарушения", "содержащие элементы уголовного преступления". В конце декабря на своей странице в социальной сети Facebook Давид Санасарян написал, что результаты проведенных в Ереванском государственном университете на протяжении 2 месяцев проверок переданы в прокуратуру. "По нашей предварительной оценке, фонду был нанесен ущерб в размере более 800 млн драмов. Я вас уверяю, что, если мы продолжим изучение, выяснится, что сумма ущерба намного выше. Детали будут представлены во время пресс-конференции в ближайшее время", - отметил Давид Санасарян. Ректор ВУЗа Арам Симонян в ответ на пресс-конференции, указав на правонарушение Службы, заявил, что это делается намеренно, "чтобы дискредитировать ЕГУ, его руководство, деятельность университета, вводить общество в заблуждение с какой-то целью и пытаться ловить рыбу в мутной воде. Давид Санасарян ответил на это заявление на своей странице в Facebook: "Я посмотрел пресс-конференцию ректора ЕГУ. Г-н ректор либо в глубоком заблуждении, либо пытается ввести в заблуждение общественность. Наш ответ будет очень болезненным". Отметим, что на протяжении более 12 лет, начиная с мая 2006 года, занимающий пост ректора ЕГУ Арам Симонян также является членом РПА, согласно официальному сайту партии, уже в течение примерно 20 лет, с 1998 года.