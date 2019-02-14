Четверг, 14 Февраля 2019 11:26

АрмИнфо. В ходе встречи с депутатским корпусом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обозначил ключевые векторы деятельности Меджлиса по формированию правовых основ реализации Программы социально-экономического развития страны в 2019-2025 годах.

В частности, внимание парламентариев было сфокусировано на необходимости совершенствования действующих и принятии новых законов, нацеленных на повышение эффективности отраслей в условиях рыночной экономики, поддержку предпринимательских инициатив граждан, стимулирование инвестиционной активности, приватизации и преобразования объектов государственной собственности в акционерные общества.

Как было отмечено, в первую очередь необходимо совершенствовать законы, предусматривающие создание благоприятных инвестиционных, правовых, финансовых и иных условий для привлечения как иностранных, так и собственных инвестиций, поощрять создание высокотехнологичных предприятий, способных производить конкурентоспособную продукцию.

Говоря о значении Программы развития частного предпринимательства, глава государства подчеркнул необходимость слаженной работы отраслей национальной экономики и негосударственного сектора экономики. Считаю, настало время и для подготовки закона о государственно-частном партнерстве, сказал Президент.

Внимание депутатского корпуса также было акцентировано на необходимости урегулирования бюджетно-налоговых и денежно-кредитных отношений в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

Необходимо продолжать работу по модернизации национального законодательства, регулирующего банковскую деятельность с учётом расширения спектра банковских услуг, повышения надежность вкладов. Опираясь на мировой опыт, совершенствовать расчётно-платежную систему, внедрять новые достижения и создавать негосударственные банки. Считаю целесообразным принятие законов о платёжной системе, а также о взносах и ипотеке, сказал глава государства.

Также была отмечена необходимость формирования надёжных правовых основ развития отечественной цифровой экономики.

Между тем, макроэкономические показатели января свидетельствуют об устойчивом развитии Туркменистана. Темпы роста ВВП составили 6,2 процента. В целом объём производства в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,9 процента, розничный товарооборот - на 19 процентов. План выпуска различных видов продовольственной продукции выполнен на 155,1 процента.

По итогам первого месяца года доходная часть Государственного бюджета исполнена в объёме 1,4 миллиарда манатов, а расходная – 1 миллиард манатов. Размеры заработной платы в сравнении с тем же периодом 2018 года увеличились на 9,4 процента.

Объём капитальных вложений, направленных на строительство объектов производственного и социального назначения, а также инфраструктурных сооружений в рамках реализации программы преобразований в регионах составил 181,6 миллиона манатов.