Четверг, 14 Февраля 2019 11:05

АрмИнфо.МИД Армении принял к сведению заявление Госдепа США по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя соответствующее заявление Госдепа.

"Мы приняли к сведению заявление Госдепа США по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии", - заявила Нагдалян в ответ на вопрос о том, как она прокомментирует реакцию Государственного департамента США на вопрос об армянской гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике.

"Армения и США уже долгое время прилагают единые усилия для реагирования на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается кризисов беженцев и перемещенных лиц.

Повторяем, что на протяжении всего сирийского кризиса армянский народ всегда с обеспокоенностью следил за судьбой гражданского населения и меньшинств, в том числе армянской общины.

Общественность Армении выражала глубокую обеспокоенность и сочувствие страданиям гражданского населения и в связи с уничтожением страны. Речь идет о стране, которая внесла важный вклад в выживание армянского народа, который спасся от геноцида.

На протяжении всего сирийского кризиса генконсул Армении в Алеппо не прекращал работу. До сегодняшнего дня в Армении нашли убежище более 22000 сирийских беженцев, а сирийскому народу было доставлено 4 самолета гуманитарной помощи. После утверждения относительного спокойствия и безопасности Армения намерена продолжать вносить свой вклад в гуманитарную миссию, включая предоставление врачей и гуманитарных саперов для оказания помощи в обеспечении жизнедеятельности гражданского населения Алеппо, пострадавшего в ходе конфликта. Армянская миссия носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и координирует свою деятельность со структурами и международными партнерами, которые оказывают гуманитарную помощь.

Мы разделяем озабоченность международного сообщества в связи с положением этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и отмечаем важность продолжительного предоставления гуманитарного содействия в Сирии", - говорится в заявлении Нагдалян.

Напомним, что 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г.Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу. Государственный департамент США довольно негативно отреагировал на отправку в Сирию группы армянских специалистов. "Американской стороне понятно желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и США разделяют озабоченность вокруг вопроса о защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Тем не менее, мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер. Мы также не поддерживаем никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии. Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и ставшим причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний", - отметили в Госдепе США.