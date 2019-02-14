Четверг, 14 Февраля 2019 10:26

АрмИнфо. Гуманитарная инициатива <Аврора> продолжает поддерживать Институт древних рукописей Матенадаран, выделив ему очередной грант в размере $20 тыс. С помощью этих средств центр сможет оплатить разработку и изготовление стола с интерактивной картой армянских скрипториев. Об этом АрмИнфо сообщили в Инициативе.

Скриптории, монастырские мастерские по переписке рукописей, всегда играли особую роль в культурной жизни армянской нации. Они представляли собой уникальные центры искусства и культуры, где армянские писцы и художники-миниатюристы создавали манускрипты с цветными иллюстрациями и копии более ранних произведений. Интерактивная карта позволит представить посетителям все мастерские сразу, создав в одном месте максимально подробный образ армянской летописной культуры. Новая карта станет ценным инструментом для изучения развития, географии и истории распространения армянских манускриптов не только внутри страны, но и в армянских сообществах по всему миру.

"Наше сотрудничество с Гуманитарной инициативой "Аврора" неоценимо",

- отметил директор Матенадарана Ваган Тер-Гевондян. "Новый стол с интерактивной картой станет полезнейшим визуальным инструментом, который покажет духовную и культурную важность скрипториев. Современные технологические решения позволят нам раскрыть ценность богатейшего армянского наследия и его значимость для глобальной культуры", - заключил он.

Коснувшись интерактивной карты, любой посетитель Матенадарана сможет погрузиться в историю появления и развития десятков скрипториев. В отдельные мультисенсорные окна будет выводиться информация о рукописных центрах, их краткой истории, местах расположения и архитектурных комплексах, где они находились. Дополнительные окна предоставят сведения о манускриптах (их названиях, количестве и местах расположения), писцах и художниках- миниатюристах, а также статистические данные и не только.

"Мы рады возможности продолжать сотрудничество с Матенадараном, огромным хранилищем армянских манускриптов. Эти рукописи представляют собой окно в интеллектуальную историю Армении и западного мира. "Аврора" убеждена, что прошлое и настоящее Армении нужно представлять в контексте глобального развития. Именно это и делает новый проект, который не только способствует сохранению нашего наследия, но и упрощает доступ к нему благодаря новым технологиям", - заявил соучредитель Гуманитарной инициативы "Аврора" Вартан Грегорян.

Это уже четвертый грант "Авроры" Матенадарану, выделенный в рамках программы Armenian Memory Act, цель которой - поддержка сохранения и использования исторических архивов Армении. В 2015 году средства "Авроры" позволили Матенадарану приобрести специальный сканер для оцифровки манускриптов, что сделало их более доступными как для исследователей, так и для широкой публики. Уже было оцифровано более 4650 рукописей и архивных документов.

В 2016 центр получил еще один грант и направил 10 гидов на обучение в Германию. Посетив местные музеи и культурные центры, они

ознакомились с новейшими принципами музейного дела и получили возможность развить навыки, необходимые для работы с иностранными гостями. Грант, выделенный в 2015 году, позволил Матенадарану провести более 50 лекций, посвященных гуманитарным наукам, а также темам, напрямую связанным с деятельностью института, в том числе медиевистике, изучению рукописей, работе с первоисточниками, библиографии, восстановлению и сохранению древних текстов и архивных документов. В настоящий момент ведется подготовка брошюры для гидов и исследователей, работающих в Матенадаране.