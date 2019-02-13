Среда, 13 Февраля 2019 23:11

АрмИнфо. Соединенные Штаты внесли в санкционные списки две иранские организации, восемь связанных с ними физических лиц из Ирана и еще одного гражданина этой страны за причастность к деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство финансов предпринимает меры против иранских лиц, действующих в киберпространстве и осуществляющих операции под прикрытием, направленные против американцев на их родине и за рубежом. Эти меры [Вашингтон предпринимает] в рамках усилий по противодействию кибератакам иранского режима", - приводит пресс-служба ведомства слова министра финансов Стивена Мнучина.

По его словам, одна из попавших под рестрикции организаций New Horizon Organization оказывала поддержку КСИР и "проводила международные конференции, которые являлись для иранских разведчиков площадкой для вербовки людей и сбора разведданных у участников этих мероприятий". Другая организация Net Peygard Samavat Company, по утверждению властей США, предпринимала попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерные системы действующих и бывших агентов контрразведки США.

В 2018 году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий". Кроме того, по мнению американской стороны, Ирану следует отчитаться перед МАГАТЭ о военной составляющей ядерной программы и полностью отказаться от такой деятельности, предоставить инспекторам агентства доступ на все объекты по всей стране.

Также он призвал Иран прекратить "оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке". В числе последних Помпео назвал ливанскую партию "Хезболлах", палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад", радикальное движение "Талибан" и террористическую группировку "Аль-Каида" (последние два запрещены в России), а также мятежников-хуситов в Йемене.