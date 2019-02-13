Среда, 13 Февраля 2019 20:37

АрмИнфо. Очередное заседание Правительства состоится 15 февраля в 10:00. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе правительства РА.

Ранее на официальном сайте исполнительного органа уже была размещена повестка дня заседания кабмина, запланированное на 14 февраля. Тем не менее, сегодня стало очевидно, что Национальное Собрание Армении 14 февраля продолжит обсуждение программы правительства.

На заседании 12 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян представил утвержденную 8 февраля программу правительства. 53 депутата были зарегистрированы, чтобы задать вопросы премьер-министру, и, поскольку не все успели озвучить свои вопросы, заседание в формате вопрос-ответа было продолжено сегодня. В конце заседания Национального Собрания 13 февраля вице-спикер парламента Лена Назарян заявила, что завтра законодатель продолжит обсуждение пятилетней программы кабмина.