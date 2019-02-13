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АрмИнфо. Очередное заседание Правительства состоится 15 февраля в 10:00. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе правительства РА.
Ранее на официальном сайте исполнительного органа уже была размещена повестка дня заседания кабмина, запланированное на 14 февраля. Тем не менее, сегодня стало очевидно, что Национальное Собрание Армении 14 февраля продолжит обсуждение программы правительства.
На заседании 12 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян представил утвержденную 8 февраля программу правительства. 53 депутата были зарегистрированы, чтобы задать вопросы премьер-министру, и, поскольку не все успели озвучить свои вопросы, заседание в формате вопрос-ответа было продолжено сегодня. В конце заседания Национального Собрания 13 февраля вице-спикер парламента Лена Назарян заявила, что завтра законодатель продолжит обсуждение пятилетней программы кабмина.
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|В Армению прибыли представители 16 стран-членов ЕС, чтобы ознакомиться с программой реформ
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|Турецкий политик <посоветовал> Макрону вспомнить действия французов в Алжире
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|Никол Пашинян: Армения придает огромную важность развитию политических и экономических отношений с Ираном
|Последние процессы в Армении обсудили вице-спикер парламента РА и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии
|Глава комиссии по вопросам обороны обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Женевского центра демократического контроля над ВС
|Программа модернизации аэропорта "Ширак" задерживается по причине неясности судьбы здания культурно-исторического значения
|Владельцы кальянных клубов надеются убедить Минздрав отказаться от драконовских методов борьбы с кальянокурением
|Директор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Армении с рабочим визитом отправился в Дамаск
|Вачаган Казарян не передумал <пожертвовать> государству $6 млн своего друга
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|<Репортеры без границ>: Запрет журналистам посещать Нагорный Карабах, введенный Азербайджаном одна из разновидностей цензуры
|Аналитик: У Армении и Арцаха есть все механизмы для реализации стратегии, способной загнать Азербайджан в угол
|Завод АРМЕНАЛ и Национальный политехнический университет Армении подписали договор о сотрудничестве
|Никол Пашинян: Децентрализация власти станет одним из приоритетов в деятельности правительства Армении в течение предстоящих пяти лет.
|<Дашнакцутюн> подвергла резкой критике программу правительства Армении
|Никол Пашинян: Развитие отношений с диаспорой станут одним из приоритетов в деятельности правительства Армении в течение предстоящих пяти лет
|Минобороны Армении и Кипра подписали программу по сотрудничеству на 2019 год
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