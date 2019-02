Среда, 13 Февраля 2019 20:30

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Ватикане Карен Назарян 12 февраля вручил копии верительных грамот заместителю государственного секретаря Святого Престола по общим делам Эдгару Пенья Парра. (H.E. Msgr. Edgar Pena Parra, Substitute for General Affairs to the Secretary of State).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи собеседники коснулись давних, тесных и дружеских отношений между Арменией и Ватиканом.

Посол Назарян подчеркнул важность двусторонних отношений со Святым Престолом и выразил готовность расширять их.

Его Превосходительство Пенья Парра, поздравив посла с началом дипломатической миссии, выразил уверенность в том, что армяно-ватиканские межгосударственные отношения будут и дальше развиваться.

На встрече в Ватикане стороны также коснулись подходов сторон к региональным событиям.