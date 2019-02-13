Среда, 13 Февраля 2019 20:29

АрмИнфо. Решение Армении отправить в Сирию гуманитарной группы было правомерным, и здесь не может быть иного мнения. Об этом в беседе с журналистами 13 февраля заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя позицию США по вопросу отправки в Сирию армянской гуманитарной миссии из 83-ех человек.

"На заявление департамента США, думаю, отреагирует Министерство иностранных дел Армении", - заявил глава МО.

По мнению главы оборонного ведомства РА, по данному вопросу существует некоторое геополитическое противоречие с позицией Вашингтона, но поддержка со стороны Армении Сирии, частью которой является и армянская община, с моральной точки зрения <неуязвима>, и не может стать причиной для спекуляций каким-либо образом.

Напомним, что 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г.Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу. Накануне министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что гуманитарная миссия Армении в Сирии осуществляется в соответствии с законом. Министр отметил также, что если будут такие обстоятельства, и если возникнет необходимость участия в военных действиях, то Армения обязательно сделает это также в соответствии с законом. <Конечно, для принятия подобного решения будем работать также с внепарламентскими силами>, - отметил Д.Тоноян.

Государственный департамент США довольно негативно отреагировал на отправку в Сирию группы армянских специалистов. США не поддерживают никакого сотрудничества между Арменией и Россией в гуманитарной миссии в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США касательно отправки в Сирию армянской гуманитарной миссии. В сообщении, переданном посольством США в Ереване, отмечается, что американской стороне понятно желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и США разделяют озабоченность вокруг вопроса о защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

"Тем не менее, мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер. Мы также не поддерживаем никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии. Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и ставшим причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний>, - отметили в Госдепе США, передает Aysor.am.