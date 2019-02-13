Среда, 13 Февраля 2019 20:05

АрмИнфо.Группа депутатов Национального Собрания Армении 13 февраля встретилась со специальными послами ЕС по странам Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, специальный посланник по вопросам Восточного партнерства федерального министерства Австрии по Европе, интеграции и иностранным делам Томас Бухсбаум отметил, что цель их визита - знакомство с программой реформ в Армении. Он приветствовал происходящие в Армении демократические реформы и отметил, что они готовы поддержать их реализацию.

Стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией после смены власти в нашей стране, видением экономической революции, проблемами развития демократии, вовлечением гражданского общества в процесс реформ, антикоррупционной стратегией и сотрудничеством Армения-ЕС.

Армянские парламентарии заверили, что партнерство с ЕС имеет большое значение для Армении. Была подчеркнута важность скорой ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве государствами-членами ЕС в контексте развития отношений между Арменией и ЕС и эффективной реализации реформ. В рамках соглашения депутаты отметили важность прогресса в процессе упрощения визового режима в ЕС. В плане благоприятной реализации документа была отмечена необходимость в экспертных консультациях и финансовой помощи.

Стороны также коснулись мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, интеграционных направлений Армении, правосудия переходного периода, заложенных в рамках Восточного партнерства ценностей и ряда других вопросов