Среда, 13 Февраля 2019 20:04

АрмИнфо. Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян встретился с министром информации Беларуси Александром Карлюкевичем. Как сообщают в пресс-службе министерства иностранных дел Армении, в ходе визита посла министр Карлюкевич представил функции министерства информации Беларуси в сфере СМИ, издательской деятельности и печати, а также правовую базу, существующую в информационном поле.

В рамках двустороннего сотрудничества стороны подчеркнули важность реализации положений армяно-белорусского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области прессы и информации, подписанного 31 октября 2000 года. Была подчеркнута готовность продвигать двустороннее сотрудничество.