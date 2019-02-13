Среда, 13 Февраля 2019 18:07

АрмИнфо. Каких-либо конструктивных предложений или критики относительно содержательной части программа правительства со стороны оппозиции не поступило. Об этом заявил вице-премьер Тигран Авинян в беседе с журналистами.

<И это очень печально. Единственное о чем говорили до сих пор, это то, что в программе нет чисел. Меж тем, вниманию не удостоились такие концептуальные вопросы, как экономическая модель развития, масштабы экспорта и конкуренции>, - заявил Авинян, подчеркнув, что хотел бы вернуться в конструктивное поле и провести более содержательные обсуждения.

Отметим, что практически все прошлые правительства Армении также обвиняли оппозицию в несодержательной критике программ и отсутствии конструктивных предложений.