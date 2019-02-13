Среда, 13 Февраля 2019 17:15

АрмИнфо.ЗАО “Америя” с 2019 года стало эксклюзивным партнером Глобальной ассоциации исследователей предпринимательства (GERA) в Армении сроком на 5 лет. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америа Групп.

Это означает, что в течение текущего года в Армении будут проводится глубокие и всесторонние исследования в сфере предпринимательства для доклада Глобального мониторинга предпринимательства (GEM - Global Entrepreneurship Monitor).

Согласно источнику, это позволит представить на мировой площадке возможности и преимущества данной сферы Армении. Помимо показателей и сравнений бизнес-сектора Армении, в докладе GEM будет представлен национальный доклад по РА, содержащий более детальный анализ состояния предпринимательской активности.

Отметим, что GEM, учрежденный в 1999 году Babson College (США) и London Business School (Великобритания), представляет собой ежегодную оценку национального уровня предпринимательской активности, являясь ведущим мировым исследованием в области предпринимательства. Проект GEM помогает повысить осведомленность властей в вопросах предпринимательства и скорректировать политику в отношении развития предпринимательства во многих странах мира. Результаты исследования влияют на принятие решений по вопросам регионального развития, образования, инновационной политики, финансирования малого и среднего бизнеса, снижения административных барьеров для предпринимательства и т.д.

GEM - надежный ресурс информации о предпринимательстве для таких ключевых международных организаций как ООН, ВЭФ, ВБ и ОЭСР, предоставляя специфицированные данные, специальные доклады и заключения экспертов. В докладе GEM представлены более чем 100 стран, среди которых Германия, Швеция, Швейцария, Ирландия Канада, США, Иран, Россия, Турция и Грузия.

Напомним, что ЗАО “Америя”, входящее в группу компаний “Америа”, активно работает в сферах корпоративной реструктуризации, слияний и поглощений, юридического консалтинга, прямых и портфельных инвестиций, бизнес-планирования, стратегического и налогового планирования, финансового консалтинга, государственного управления и реформ.