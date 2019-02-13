Среда, 13 Февраля 2019 17:05

АрмИнфо. Положительное сальдо торгового баланса Казахстана за 11 месяцев прошлого года составило $25 млрд благодаря тому, что объемы экспорта превысили объемы импорта почти в два раза. В январе-ноябре 2018 года сумма оборотов по внешнеэкономической деятельности Казахстана составила более $84 млрд, свидетельствуют предварительные данные Комитета по статистике Миннацэкономики.

Темпы роста экспорта за январь-ноябрь прошлого года возросли более чем на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (26,4%) и достигли $54,67 млрд.Официальные же данные по ввозимой продукции показывают рост импорта за этот же период на 11,1%, до $29,67 млрд.

По приоритетным для экономики сырой нефти и нефтепродуктам также зафиксировано превышение экспорта над импортом. По официальным данным, в стране было произведено чуть больше 153 млн тонн углеводородного сырья и продуктов, ввезено – 38,8 тыс. тонн, реализовано на внутреннем рынке – 27,04 млн тонн, а спрос у зарубежных партнеров составил чуть больше 126 млн тонн продукции нефтяного сектора.

Кроме того, большая доля в казахстанском экспорте приходилась на очищенные газы, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен – 25,7 млрд тенге. Импортировано за тот же период на 30,07 млн тенге, а произведено аж на 164,34 млрд тенге.

Судя по всему, наибольшая доля внешних закупок приходится на строительную отрасль. В структуре импорта преобладают деревянные строительные конструкции и столярные изделия. Их в страну ввезли на 21,3 млрд тенге, а вывезли на 190,36 млн тенге. Отечественное производство при этом оценивается в 2,7 млрд тенге.

Казахстан закупил листовое стекло на 12,913 млрд тенге, внутренний спрос был удовлетворен на 12,902 млрд тенге. Керамическая плитка была куплена на 20,35 млрд тенге.