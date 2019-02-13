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 Среда, 13 Февраля 2019 17:02
Татевик Шагунян

Министр обороны Кипра почтил память жертв Геноцида армян в Османской Турции

Министр обороны Кипра почтил память жертв Геноцида армян в Османской Турции

АрмИнфо.Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис в рамках официального визита в Армению посетил мемориал жертв Геноцида армян и Музей Геноцида.

Министр обороны Кипра воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян, в Музее он оставил запись в книге скорби. Директор Фонда Музея Геноцида армян Арутюн Марутян вручил гостю 2-томник статей о

Геноциде армян

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