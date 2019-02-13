Среда, 13 Февраля 2019 16:47

АрмИнфо.Сегодня в мире господствует принцип <кто сильный, тот и прав>. Об этом, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник в интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву, передает Trend.

<Как вам известно, новое правительство Армении на первоначальном этапе выступало с такими противоречивыми заявлениями, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с самопровозглашенной <Нагорно-Карабахской республикой>. Мы, конечно, сразу же отвергли эти противоречивые и непонятные заявления. В том числе и посредники, конечно, не могли согласиться с такой позицией. Оставаясь на принципиальной позиции, мы привержены переговорному процессу. Сегодня переговоры идут между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Проведено уже несколько раундов переговоров. Мы надеемся, что они будут результативными. Поэтому проведение переговоров, конечно, можно расценивать как позитивный факт>, - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, это еще раз показывает, что принципы, заявленные новым руководством Армении на первоначальном этапе, абсолютно неприемлемы: <С другой стороны, я всегда говорил, что сегодня силовой фактор выходит в мире на передний план. Посмотрите, в различных уголках мира грубо нарушается международное право. Если раньше это пытались в определенной форме скрыть, то сегодня в этом даже не видят необходимости. Сегодня в мире господствует принцип <кто сильный, тот и прав>. Это - новая реальность. Мы должны быть готовы к ней. Мир меняется, и мы должны быть готовы к этому изменению. К счастью, мы уже много лет наращиваем экономическую и военную мощь. Мы словно готовили себя к сегодняшней ситуации и сейчас готовы к ней. Поэтому силовой фактор всегда был и останется на повестке дня. Мы видим это на примере не только нашего конфликта, но и многих других конфликтов. Поэтому мы будем использовать различные возможности, и восстановление территориальной целостности Азербайджана - наша основная задача. Граждане Азербайджана должны знать, что это - основная задача каждого гражданина, основная задача государства. Мы и впредь будем продолжать нашу политику в этом направлении>, - отметил Президент Азербайджана.

Отметим, что на днях на съезде правящей партии Алиев заявил о намерении Баку <вернуть исторические земли - Эривань, Сюник и другие территории>.

Меж тем, сегодня пресс-секретарь МИД АР Лейла Абдуллаева призвала власти Армении <своими заявлениями не повышать напряженность вокруг карабахского урегулирования>.