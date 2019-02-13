Среда, 13 Февраля 2019 16:38

АрмИнфо. В Астане состоялась встреча заинтересованных сторон по внедрению новых требований ИПДО (Инициатива Прозрачности Добывающих Отраслей) в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

До 2020 года Казахстан планирует завершить работу по открытию данных о бенефициарах. В этой связи, необходимо предпринять ряд серьезных мер, чтобы подтвердить статус страны, соответствующей требованиям ИПДО. Среди этих требований - публикация данных о бенефициарных владельцах добывающих компаний и интегрирование данных отчетности ИПДО с другими открытыми данными.

«Требование по раскрытию конечных владельцев физических лиц добывающих компаний установлено новыми стандартами, утверждёнными международным правлением. Казахстан присоединился к этой инициативе, поэтому также взял на себя обязательство привести национальное законодательство в соответствии с новыми требованиями», - сказал директор ЧУ «ИРМС» Сергей Худяков на встрече заинтересованных лиц по внедрению новых требований ИПДО.

По его словам, в Казахстане около 50% дохода республиканского бюджета формируется за счёт добывающего сектора экономики. «Поэтому важно, чтобы доходы добывающих отраслей шли на благо государства и решение социальных проблем. Для минимизации коррупционных рисков, необходимо, чтобы все процессы были максимально открытыми», - отметил он.

Как известно, на первом этапе информация будет размещаться на едином портале государственного управления (ЕГСУ) и будет доступна только для государственных служащих. Широкой общественности информация о бенефициарах добывающих компаний будет доступна после обсуждения этого вопроса на Национальном совете.

«Около 65 компаний предоставили данные по своим бенефициарам, порядка 35% компаний не предоставили. В целом, компании не рады предоставлять такие данные с одной стороны, но с другой стороны весь цивилизованный мир движется в этом направлении.

Цена акций компаний на бирже во многом зависит от доверия вкладчиков к деятельности компании. Как раз открытость их работы ведёт к повышению стоимости компании», - заметил Сергей Худяков. Между тем, за несоблюдение правил эксперты предлагают увеличить штрафы компаниям вплоть до приостановки лицензии на добычу. Срок по предоставлению данных о бенефициарах продлён до апреля текущего года.