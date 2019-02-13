Среда, 13 Февраля 2019 16:24

АрмИнфо. Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал условия, которые определяют успешное развитие государства в современном мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас время идет такими темпами вперед, и, мы, чтобы не отстать должны набрать скорость. Самое главное ­- техника, технологии, наука. И этому мешают войны, миграция, несчастья. Только в условиях спокойствия и стабильности может развиваться наука, может развиваться молодежь», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной встречи с победителями республиканского проекта «100 новых лиц».

Глава государства добавил, что в условиях мира и спокойствия всего за 20 лет в Казахстане была построена новая столица. «Сделали Казахстан известным всему миру. Сегодня казахстанцев, казахов знают везде», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.