Среда, 13 Февраля 2019 16:09

АрмИнфо. Правительство Армении демонстрирует противоречивые подходы и игнорирует нормы Конституции. С таким заявлением на пресс-конференции выступил член партии АРФД, экс-министр экономического развития Армении Арцвик Минасян.

Он раскретиковал премьер-министра Армении в связи с тем, что нарушил конституцию, так как после своего назначения в течение 5 дней должен был представить президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров, однако представил лишь отдельный ее состав.

«Главной проблемой программы правительства считаем грубые нарушения законодательства, поскольку нынешнее правительство на разных уровнях имеет проблемы с законами. Это результат не только непрофессионализма, но и недостаточное желание работать, основываясь на положениях Конституции», сказал оппозиционер. По мнению Минасяна, ввиду этих нарушений правительство Армении согласно конституции можно считать «ущербным».

«В программе написано, что проект основан на предвыборной программе блока «Мой шаг». Не думаю, что кто-либо из общества, в том числе большинство из блока, могут назвать программу идеологической. Каждое правительство обязуется представить общественности подсчеты. Пашинян должен отчитаться перед народом, на каком этапе находится программа, представленная им в июне 2018, в которой он перечислил конкретные действия и подходы, направленные на реализацию политических и экономических реформ», - напомнил Минасян, подытожив, что в нынешней программе правительства нет однозначного подхода и понимания.

«Общество не требовало от нового правительства предоставления каких-либо подсчетов и цифр, ввиду того, что страна находилась на переходном этапе.

Программа правительства стала неизмеримой. Не предоставляя подсчетов о проделанной работе, власти избегают ответственности перед народом. Если ко всему упомянутому прибавить провалы в кадровой политике, то мы должны признаться, что большую работу предстоит проделать как правительству, так и парламентским силам, с полноценным участием внепарламентских сил и общественности», - считает экс-министр экономики.



Кроме того, Минасян возмущен тем, почему в программе правительства проигнорировано присутствие внепарламентских политических сил. «Как будто к деятельности правительства страны эти силы не должны играть никакой роли, как будто Армения строится только из победившей правящей силы и других сил, представленных в Национальном Собрании, но это не так», - сказал Минасян, добавив, что власти должны со всеми вести обсуждения для принятия единственных правильных и лучших решений.



Комментируя программу правительства в вопросе Арцаха, по интерпретации Минасяна, подход правительства в этом контексте крайне неприемлем. «В программе говорится, что урегулирование карабахского вопроса приведет к экономическому росту, в то время как власти должны были, наоборот, отталкиваться от того, что сильная экономика должна стать основанием для урегулирования карабахского вопроса», - сказал Минасян, отметив, что нынешние власти по инерции решают проблемы и вызовы, стоящие перед Арменией.

В заключении, Минасян выразил недовольство работой правительства, которое 5%-ый показатель экономической активности называет успехов в деле снижения уровня бедности. «Власти продолжают на уровне лозунгов говорить о технологических изменениях и прорывах, которые, бесспорно крайне важны, но напрямую влияют на сокращение кадров. Но какую альтернативную линию будет проводить правительство, чтобы обеспечить работой человека, который попал под сокращение. Но нет, в программе правительства этого пункта нет, вы его не найдете. Все эти последствия перекладываются на бремя гражданина, все зависит от того, как он сможет проявить свои возможности», - заключил Минасян, напомнив, что только по официальным данным 232 тысяч человек попали под сокращение после «бархатной революции».

Напомним, накануне партия АРФ «Дашнакцутюн» распространила заявление, в котором подвергла резкой критике программу правительства Армении.