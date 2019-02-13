Среда, 13 Февраля 2019 15:54

АрмИнфо.Азербайджан призывает руководство Армении не нагнетать ситуацию вокруг карабахского конфликта, а содействовать процессу мирного урегулирования, заявила в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

<Пашинян не должен нагнетать ситуацию своими заявлениями, а наоборот, должен создавать предпосылки для переговоров, нацеленных на достижение результата в урегулировании конфликта, что подчеркивается и в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - сказала Абдуллаева агентству <Интерфакс- Азербайджан>.

Она отметила, что для Азербайджана неприемлемы обвинения с армянской стороны в <агрессивной риторике> Баку и попытки изменить формат переговорного процесса. <С одной стороны, он говорит о важности создания мирных условий для урегулирования конфликта, с другой, пытается изменить формат переговорного процесса, пытается обвинять Азербайджан в <агрессивной риторике>, якобы, страна готовит население не к миру, а к войне. Истина же состоит в том, что речь идет не об <агрессивной риторике> Азербайджана, а об агрессивных действиях Армении>, - сказала Абдуллаева. Она заявила, что до сих пор заявления руководства Армении вызывают больше вопросов, нежели способствуют созданию соответствующих условий для обеспечения мира и развития региона. <Чем раньше премьер-министр Армении поймет, какую пользу принесет региону и конкретно его стране урегулирование конфликта, тем раньше он сможет реализовать обещанную населению Армении <экономическую революцию>>, - добавила Абдуллаева.

Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван видит урегулирование карабахского конфликта лишь мирным путем, но это не означает, что Армения не должна быть готова к войне. Говоря о подготовке народов к миру, Пашинян заявил: <Говорят - подготовить народы к миру, а не народ. Следовательно, если в одной стране правительство не готовит свой народ к миру, то и правительство другой страны не может готовить свой народ к миру. Мы будем действовать соразмерно ситуации>, - отметил премьер Пашинян.

Меж тем, на днях президент АР на съезде возглавляемой им партии в очередной раз заявил, что окончательной целью Азербайджана является <возвращение своих исторических территорий - Эриваня, Сюника и других областей>.