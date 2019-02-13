Среда, 13 Февраля 2019 15:54

АрмИнфо.Вопросы армяно-польского экономического сотрудничества и организации заседания двусторонней межправкомиссии обсудили сегодня министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Армении Павел Чеплака.

Как сообщает Министерство экономического развития и инвестиций, дипломат рассказал министру о нескольких экономических форумах, которые должны пройти в Польше. Касаясь заседания межправкомиссии, стороны отметили, что на нем будут обсуждены не только вопросы армяно-польского экономического сотрудничества, но и темы, касающиеся отношений Армения - ЕС. Стороны договорились подвести итоги предыдущего заседания и начать подготовительные работы для проведения нового