Среда, 13 Февраля 2019 15:52

АрмИнфо.В программе правительства РА вопрос признания и осуждение Геноцида армян рассматривается в контексте обеспечения глобальной безопасности и предотвращения преступлений против человечности. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, правительство не рассматривает вопрос признания и осуждения Геноцида армян только в контексте армяно-турецких отношений. <Мы рассматриваем этот вопрос в контексте обеспечения глобальной безопасности и предотвращения геноцидов. На этом пути мы должны проявить максимальную активность>, - заявил Пашинян