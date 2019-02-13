Среда, 13 Февраля 2019 15:17

АрмИнфо. Возможное участие армянского контингента в военных действиях в Сирии под эгидой России просто неприемлемо. Об этом говорится в заявлении партии <Сасна црер> относительно высказывания министра обороны Армении Давида Тонояна возможности участия армянского контингента в военных действиях в Сирии в случае необходимости.

В заявлении партии, в частности, говорится: <В военно-политическом и геополитическом контекстах заявление Тонояна переходит все границы безопасности. Своим заявлением министр фактически не исключил возможности участия армянской миссии в военных действиях, тем самым ставя под угрозу безопасность и интересы армянского народа как в самой Армении, так и за ее пределами>.

Отметим, что накануне на пресс-конференции Тоноян, в частности, заявил: <Если возникнет необходимость участия в военных действиях в Сирии, Армения это сделает также в соответствии с требованиями закона>.

Однако сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян с трибуны парламента, в частности, заявил, что Армения не намерена участвовать в военных операциях в Сирии. "Наша миссия носит лишь гуманитарный характер",- заявил он. Министерство обороны Армении 8 февраля сообщило о том, что группа армянских специалистов в составе 83 человек прибыла в Сирию. В группу входят специалисты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану самих специалистов.