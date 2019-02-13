Среда, 13 Февраля 2019 14:37

АрмИнфо. Правительство Армении обсуждает вопрос о конфискации награбленного имущества без вынесения обвинительного приговора. Об этом 13 февраля с трибуны парламента заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, намерения исполнительного органа не следует воспринимать в негативном аспекте. Тем более, что оно соответствует позиции Европейского суда по правам человека. Для ЕСПЧ, как отметил глава правительства, применение подобной меры является нормальным явлением в борьбе с проявлениями коррупции. Данный процесс является также частью системы переходного правосудия. Премьер-министр подчеркнул, что в отношении имущества должны быть объяснения, и если их нет, то начнут применяться новые механизмы. Глава правительства вновь указал на важность возвращения всего награбленного у народа. И в этом контексте он выразил недовольство некоторой пассивностью со стороны правоохранительных органов. "Меня лично не удовлетворяет деятельность СНБ и Полиции в данном направлении. Их деятельность должна активизироваться", - подчеркнул глава правительства.

Он также подчеркнул, что часть награбленных финансовых средств направляется на нужды вооруженных сил страны. Причем, возможно, что некоторые средства не фиксируются в доходной части государственного бюджета, а направляются напрямую в целях осуществления закупок для нужд армии.