Среда, 13 Февраля 2019 14:24

АрмИнфо. Обещанного <объективного, беспристрастного фильма о событиях 1 марта, основанного только на фактах>, не получилось, - написал в своей авторской статье в <Независимой газете> о фильме <Дело 1 марта> известный армянский журналист, публицист и писатель Ашот Газазян.

Автор напоминает, что фильм <Дело 1 марта>, авторам сценария которого выступили российский телеведущий Роман Бабаян и Антон Гришин, а режиссером - Дмитрий Новокшонов, рассказывает о событиях 1-2 марта 2008 года, когда в Ереване погибли 10 человек, а более 200 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По сути - пишет Газазян, так же участвовавший в фильме и комментировавший события тех дней - в фильме продвигается версия об ответственности за все происшедшее кандидата в президенты на тех выборах Левона Тер-Петросяна - первого президента республики, и его сторонников, включая нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Иные мнения в окончательную версию фильма не вошли. Это, естественно, вызвало возмущение респондентов, очевидцев и участников тех трагических событий, не пожалевших своего времени, душевных сил и разбередивших память и раны еще для одного оживления тех воспоминаний ради объективного воспроизводства оценки произошедшего в фильме. Однако вместо этого они, в большинстве своем те, кто главным виновником кровопролития считает тогдашние власти, президента Роберта Кочаряна, оказались участниками некоего, вероятно, с определенным умыслом затеянного шоу с однозначной задачей.

Публицист отмечает, что со специальным заявлением по поводу фильма выступил Наблюдательный совет Армении по этике СМИ. Армянские медиаэксперты, в частности, отметили, что авторы фильма <Дело 1 марта> преступили ряд <красных линий>, очерчивающих границы профессиональной, качественной журналистики и в том числе кинодокументалистики. Свидетельства участников фильма, документально представленные Наблюдательному совету, позволяют утверждать, что авторы фильма злоупотребили доверием людей. Хотя двое из участников протестов, последовавших после президентских выборов 2008 года, Арам Манукян (председатель оппозиционной партии <Республика>, союзник Левона Тер-Петросяна) и Владимир Карапетян (бывший пресс-секретарь МИД Армении), представлены в фильме, однако, по их утверждению, из сказанного ими были исключены все фрагменты, в соответствии с которыми ответственность за трагедию несут власти Армении того времени. Кроме того, Манукян и Карапетян говорят, что были введены в заблуждение <относительно реальных авторов фильма и его направленности>.

Наблюдательный Совет обратил внимание и на то, что армянские телекомпания «А1 плюс» и студия «Версус» готовят исковое заявление о нарушении авторами фильма «Дело № 1 марта» закона Республики Армения «Об авторских и смежных правах», подразумевающего использование материалов без разрешения. Речь, в частности, о съемках и сюжетах «А1 плюс» и «Версуса», а также фрагментов из фильма Тиграна Паскевичяна «Упущенная весна Армении».

<Я не знаю, кого могла заинтересовать работа <Дело 1 марта> в России. В Армении же она, надо полагать, обрадовала довольно узкий круг сторонников прежних крайне непопулярных властей. У подавляющей же части зрителей фильм вызвал категорическое неприятие. Не хотелось бы, чтобы он стал еще одним барьером и раздражителем в отношениях Еревана и Москвы>, - отмечает в своей статье Ашот Газазян.