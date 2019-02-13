Среда, 13 Февраля 2019 14:16

АрмИнфо.Сорос и подобные фонды имеют цель формировать политическую повестку в Армении как во внутренней, так и внешей политике страны. Об этом на пресс-конференции заявила эксперт общественного клуба <Глас народа> Цовинар Костанян.

Она подробно представила информацию о финансовой поддержке армянским НКО фондом Сороса за 2018 год. В частности, было упомянуто, что, например, 26 декабря 2018 года студенческое движение <Рестарт> получило от фонда Сороса 20 000 долларов.

Другой эксперт клуба <Глас народа> Арман Гукасян заявил, что в 2018 году со стороны фонда Сороса ряду армянских организаций были переведены гранты на сумму около 3-ех миллионов долларов. Неправительственная организация <Союз информированных граждан> также получила финансирование от Фонда <Открытое общество Армения>. <Грант данной организации составил 400 000 долларов.

Организация имеет антироссийскую позицию и выступает против участия Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Это не что иное, как вмешательство в нашу внутреннюю и внешнюю политику >, - подчеркнули эксперты. Эксперты предлагают ввести новое законодательное регулирование, которое приостановит деятельность таких фондов в Армении. <Мы должны понимать, что некоммерческие организации Сороса работают против интересов нашей страны. Фонд является угрозой для таких стран, как Россия, Венгрия, Израиль, Австрия и не вредить Армении? >, - отметил Гукасян.