Среда, 13 Февраля 2019 13:53

АрмИнфо.По случаю Дня влюбленных, Конверс Банк проводит две акции, предлагая держателям карт возможность приобретать подарки для своих любимых, а также заказывать платежные карты в режиме онлайн на льготных условиях.

В частности, до 28 февраля 2019г., включительно, вы можете заказать карты Visa Classic по интернет-сайту www.conversebank.am, без платы за обслуживание за весь срок действия карты.

В то же время, совершая безналичные покупки в партнерской сети Банка до 14 февраля, включительно, клиенты получат КешБэк в размере 10% от суммы покупки/покупок.

“В рамках этой очередной акции лояльности, с целью вовлечения как можно большего числа держателей карт и создания праздничного настроения, Конверс Банк расширил свою партнерскую сеть, включив в нее новые специализированные парфюмерные магазины, магазины, торгующие различными подарками, кофе, шоколадом и украшениями”, - отметили в Конверс Банке.

За безналичные покупки будут накапливаться Конверс-баллы, которые клиенты смогут обменять на ценные подарки в партнерской сети Банка.

“Банк не ограничится акциями, посвященными празднику влюбленных. В ближайшее время, по случаю женских праздников, Конверс Банк выступит с выгодными и интересными предложениями для держателей карт”, - завершили беседу в Конверс Банке.

С подробностями об акции CashBack и акции онлайн заказа карт Visa Classic можете ознакомиться, перейдя по ссылкам https://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2019/02/08/cashback_valentine/ и https://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2019/02/12/visaclassiconline/, соответственно.