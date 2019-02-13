Среда, 13 Февраля 2019 13:47

АрмИнфо.Посольство США в Армении в ответ на запрос Aysor.am о позиции в связи с отправкой в Сирию армянской гуманитарной миссии предоставило ответ Государственного департамента США. <Нам понятно желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность вокруг вопроса о защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

Тем не менее, мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер.

Мы также не поддерживаем никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии. Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и став причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний>, - отметили в Госдепе США. Накануне министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что гуманитарная миссия Армении в Сирии осуществляется в соответствии с законом. <В нашем официальном сообщении было отмечено, что поступило письменное обращение со стороны де-факто властей Сирии. Гуманитарная миссия Армении осуществляется в соответствии с законом>, - сказал он.

Министр отметил также, что если будут такие обстоятельства, и если возникнет необходимость участия в военных действиях, то Армения обязательно сделает это также в соответствии с законом. <Конечно, для принятия подобного решения будем работать также с внепарламентскими силами>, - отметил Д.Тоноян.

8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г.Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.